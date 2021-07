Une légende que l'on se doit d'évoquer tant elle mérite la reconnaissance du grand public !

Captain America, un super héros créé par Jack Kirby et Joe Simon © Getty / SOPA Images /

Le nom de Stan Lee est à juste titre associé, à la création de l’univers Marvel ! Charismatique et volubile, Stan Lee a longtemps incarné le faire savoir de l’entreprise, pourtant au-delà des rodomontades, il y a en coulisse la réalité du savoir faire d’une entreprise, et un dessinateur de génie, qui est responsable ou coresponsable d’une bonne partie des personnages qui génèrent aujourd’hui des millions de dollars ! Son nom : Jack Kirby !

Ensemble, on va retracer le parcours de Jack Kirby, de son enfance dans le Lower East Side jusqu’à sa disparition à la suite d’une crise cardiaque, le 6 février 1994 en Californie. On parlera de son style unique qui a tant influencé et influence encore des artistes du monde entier. On parlera de ses créations les plus connues, de ses collaborations chez Marvel, DC et autres. Bref, on va rendre à César ce qui est à César, au King ce qui est au king !