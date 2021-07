L’œuvre de Jules Verne, fruit de sa plume prolifique et de ses connaissances scientifiques considérables, a cartographié pour des millions de lecteurs une certaine idée de l’imaginaire.

Jules Verne en 1876 © Getty / Hulton Archive/Getty Images

L’autrice la plus traduite en langue étrangère sur cette petite planète bleue s’appelle Agatha Christie, à la troisième place on trouve un certain William Shakespeare, mais sur la deuxième marche, on trouve le romancier français Jules Verne !

Ensemble, on va revenir sur la vie de Jules Verne. Comment celui qui a commencé en tant qu’auteur de pièce de théâtre est devenu cet architecte de roman d’aventure ? D’où vient son rayonnement mondial, quel est son héritage pour la pop-culture ?

On va tenter de faire le tour de Jules Verne en moins d’une heure, autant dire que c’est pas gagné !