Ils forment sans doute l'un des duo policiers les plus célèbres de l'histoire du cinéma américain avec aussi Tango & Cash. Alors qui sont vraiment Martin Riggs et Roger Murtaugh ? Que nous racontent ces deux personnages aux tempéraments aussi explosifs, indissociables que complémentaires ?

L'Arme fatale (1987) de Richard Donner avec Mel Gibson et Danny Glover © Getty / Aaron Rapoport / Contributeur

Le nombre de morts dans les films des années 80, c’est quand même quelque chose ! Si, dans les films, on devait faire des minutes de silence pour toutes les victimes de dommages collatéraux, on réinventerait le cinéma muet !

Quand je parle de victimes, je ne parle même pas des hommes de main ou des sbires qui ont le malheur d’être sur la route d’un Mel Gibson ou d’un Schwarzenegger armé… À la limite, eux, avec une grille de lecture un chouïa réactionnaire, on peut se dire qu’ils l’avaient bien cherché, ils n’avaient qu’à mieux choisir leurs orientations scolaires.

Non moi je parle de tous ces civils qu’on voit dans les films… Des gens qui n’ont rien demandé à personne et qui se retrouvent dans le feu de l’action pour montrer que les méchants sont vraiment très très méchants !

Le gars qui se fait éjecter de sa voiture sur l’autoroute parce qu’un méchant a besoin d’une bagnole.

Le pauvre type qui boit un verre ou qui danse dans une discothèque au beau milieu d’une fusillade…

Sans parler des policiers qui ne sont pas interprétés par des stars de Hollywood, mais qui se contentent de boire un café dans une voiture en faisant une patrouille.

L’espérance de vie d’un flic joué par quelqu’un qui n’est pas connu, dans un film d’action, est quasiment nulle.

Le pire c’est quand au générique, on se rend compte qu’ils ne se sont même pas donné la peine de lui donner un nom !

Flic en patrouille numéro 1

Flic en patrouille numéro 2

Des fois quand j’écoute les infos, et que j’entends que 200 emplois ont été supprimés ou que 40 000 personnes sont mortes de telle ou telle maladie, je me dis que dans le monde réel aussi, des fois on n'a pas son nom au générique !

En 1987 sort sur les écrans du monde entier L’Arme Fatale réalisé par le très récemment disparu Richard Donner !

Même si le concept de "buddy movie" n’a pas été inventé avec ce film, le "buddy movie" étant un genre où on associe deux personnages qu’au départ tout oppose, il en est l’incarnation la plus connue et sûrement la plus réussie.

Porté par un Mel Gibson tout juste sorti de Mad Max et par un Danny Glover auréolé de son interprétation dans La Couleur Pourpre, écrit par un jeune scénariste prometteur nommé Shane Black et produit par le célèbre Joel Silver, l’Arme Fatale est devenu un monument incontournable du cinéma d’action de la fin des années 80.