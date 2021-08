Aujourd'hui dans "Blockbusters", un trio cultissime de la comédie hexagonale. Ensemble, on va revenir sur la création de ce film de "Les Nuls", véritable aboutissement de leurs sketches et de leurs univers sur Canal +. C’est quoi au fond l’humour de "Les Nuls" ?

« Qu’est-ce qu’ils sont lourds les fans de Kaamelott à répéter leurs répliques H24 ! Faut vraiment qu’ils se trouvent une vie ! »

Ça, c’est ce le genre de commentaires empreints de cette bienveillance si caractéristique du XXIe siècle qu’on peut trouver sur Twitter… Car entre deux tweets sur la situation des femmes en Afghanistan et les urgences Covid en Martinique, les twittos font aussi conseiller d’orientation, police du bon goût, serrurier et carreleur sur leur temps libre !

J’ai connu des marabouts plus modestes sur leurs capacités… Et sur les réseaux sociaux, les gens ont une telle estime d’eux mêmes. C’est fascinant pour moi qui peut être mis en échec par un paquet de fromage râpé ouverture facile.

Parce que du haut de mes 43 printemps, bien avant Kaamelott, j’ai souvenir d’avoir entendu des spectateurs répéter les répliques des Visiteurs au-delà du raisonnable !

Le film des Inconnus, Les trois frères, a lui aussi fait les belles heures des cours de récréation. Rabbi Jacob, La chèvre, La Cité de la peur, Bienvenue chez les ch’tis, Les Tuches… Faites pas genre, ça fait tout juste dix minutes qu’on a commencé à être lourds avec les comédies qu’on adore !

C’est le pouvoir sacré des comédies populaires cultes de se transmettre au delà de son média d’origine !

Une comédie c’est des répliques qui rentrent dans nos vies de tous les jours, des passages que l’on se remémore entre proches et qui par tradition orale deviennent des fois plus drôles que quand on les a entendus la première fois !

Une bonne comédie, c’est juste un petit plaisir ! Et le plaisir, n’en déplaise, je ça ne se boude pas !

En 1994, le trio d’humoristes les Nuls composé d’Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia, sort son premier film sur grand écran : "La cité de la peur" !

Auréolés de leur précédent succès télévisuel sur la chaîne Canal , le groupe sort alors ce qui est considéré comme un Ovni au regard des comédies françaises de l’époque.

Mise en abime et déclaration d’amour au cinéma à la fois, inspiré par l’humour absurde des comédies de Zucker, Abraham et Zucker et des Monty Pythons, La Cité de la peur est immédiatement un succès populaire, devenu culte au fil des années.

Ensemble, on va revenir sur la création de ce film de Les Nuls, véritable aboutissement de leurs sketches et de leurs univers sur Canal . C’est quoi au fond l’humour de Les Nuls ? Est-ce si nul que ça ? Ou est ce qu’il n’y a pas bien au contraire, une forme de raffinement dans l’écriture et la réalisation qui ont conféré à ce film un statut qui va bien au delà de la blague entre potes.