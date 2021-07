En quatre films, Pixar a développé une réflexion sur le temps qui passe, la retraite, et même une certaine idée du travail en entreprise. Tout cela avec des jouets en plastique.

Toy Story - L'affiche du numéro 4 à Hong-Kong © Getty / Daniel Fung/SOPA Images/LightRocket

Si les studios d’animation Pixar sont depuis plusieurs années devenus des fournisseurs de blockbusters émotionnels qui peuvent vous émouvoir comme personne (Vice et Versa, Coco, Wall-E ou encore, plus proche de nous, En avant !), il ne faut pas oublier que tout a commencé avec Toy Story ! Un film dont la prouesse technologique n'a jamais pris le pas sur l’histoire.

Ensemble, on parlera des différents créateurs de cet univers

On reviendra sur l’heureux exploit que fut Toy Story 1, des suites qui y ont été données et de ce qu’elles ont signifié pour Pixar comme pour les spectateurs. En quoi ces films qui mettent en scène des jouets en disent finalement bien plus sur nous et notre rapport au temps ?

Bref, pendant un peu moins d’une heure, on va vers l’infini et au-delà !