En 1989, la Batmania déferle sur le monde ! À une époque où les super-héros ne trustent pas encore le box-office, Tim Burton réussit à réinventer la figure du chevalier noir au costume de chauve-souris. Il revient en 1992 avec "Batman, le défi", et signe là un chef-d'oeuvre.

Danny De Vito en Pingouin dans "Batman, le Défi" de Tim Burton © Warner Bros

Lors de son premier Batman en 1989, le réalisateur Tim Burton subit une telle pression des studios qu’il a un sentiment d’inachevé face au film fini.

Plus libre de ses choix artistiques, Tim Burton revient en 1992 avec un film incroyable, "Batman returns", qui réussit autant à être un film de Batman qu’un film de Tim Burton.

Avec nos invités, nous allons revenir sur cette madeleine de Proust de l’histoire des films de super-héros.

Comment Tim Burton a littéralement fait sien l’univers de Batman ?

On parlera bien évidemment des performances de Michelle Pfeiffer en Catwoman et de Dany de Vito dans le rôle du Pingouin, mais aussi de celle de Christopher Walken, sans oublier la musique envoutante de Danny Elfman.

On reviendra sur ce qui a fait de Michael Keaton un Batman si singulier. Cette conception du film de super héros pourrait-elle encore exister en 2022 ?

On va tenter de répondre à tout ça : to the Batmobile !