Musicalement, esthétiquement, vocalement, Björk ne ressemble à aucune autre, et parler de génie pour elle n’est pas un euphémisme.

La chanteuse Björk, 2007 © Getty / Gary Miller / Contributeur

Rares sont les artistes qui apparaissent dans le paysage musicale mondial, déjà formés, totalement singuliers dans leur démarche et leur production. La chanteuse islandaise Björk en fait partie.

Ensemble, on va retracer de manière non-exhaustive, de toute façon on n'a pas le temps, la carrière de Björk. On tentera de comprendre sa conception de la musique et du chant. On parlera de certaines de ses collaborations. Bref, pendant une heure, on va se mettre bien en écoutant Björk!