Entré en 2012 au Rock and Roll Hall of Fame, le groupe s'est inscrit dans la légende malgré les années de séparations et d'excès.

Guns N'Roses en concert en 2010 à la Galaxie d'Amneville © Maxppp / Alexandre MARCHI

En 1992, James Cameron filme Arnold Schwarzenegger, grimé en cyborg tueur, avançant déterminé dans un couloir, un fusil à pompes caché dans une boite de roses : Clin d’œil au groupe qui compose la bande originale du film Terminator 2 : Guns N' Roses !

Bien sûr les amateurs de hard rock connaissent ce groupe depuis bien plus longtemps, notamment grâce au succès phénoménal de l’album Appetite For Destruction, sorti en 1987.

Ensemble, on va retracer le parcours des Guns N' Roses, une ascension et une renommée qui s’est finalement faite sur une courte période. Quel est le style et les influences de Guns N' Roses ? Comment le groupe s’est constitué ? Qui est vraiment Axl Rose, d’où vient-il ? Quel est son rapport au business et au groupe ?

En 2021, où en sont les Guns ? Est-on tous dans une fibre nostalgique ou ce groupe a-t-il encore des choses à dire ? On a 1 heure pour y répondre !

