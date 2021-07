C'est un classique des jeux vidéos auquel on rejoue 20 ans après l'avoir découvert. Et on s'aperçoit qu'on est devenu nul.

Une statue grandeur nature de Rayman au musée du jeu vidéo des loisirs connectés et de l'art vidéoludique, 2017 © Maxppp / Jean-Marc LOOS / L'Alsace

Quand on pense mascotte de jeux vidéos de plateforme, on pense habituellement à Mario le plombier de Nintendo ou Sonic le hérisson de chez Sega, pourtant en 1994, issu de l'imaginaire du français Michel Ancel apparaît un drôle de personnage, avec des mains et des pieds mais sans jambes ni bras.

Avec son design de personnage de cartoon et sa houpette à la Titeuf, Rayman était né!