Aujourd'hui on s'attaque à une œuvre qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Sorti en 1997, le 7ème opus de la série Final Fantasy est devenu un phénomène. C'est le premier jeu de rôle à connaître un succès international auprès du grand public. En 2015, Square a développé le remake de ce jeu mythique.

Final Fantasy VII © Getty / L. Cohen / Contributeur

Si j’écoutais ma fille, on mangerait tous les jours des pâtes !

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ! En été ou en hiver, invariablement, dès que je lui demande ce qu’elle veut manger, elle me répond : des pâtes !

Je suis fasciné par cette capacité à manger tous les jours la même chose sans jamais en concevoir la moindre frustration !

Souvent je lui demande : "Mais ça ne te ferait pas plaisir de manger autre chose ?!"

Et là comme à chaque fois, elle me regarde avec ses grands yeux noirs qui lui donne des airs de personnage de manga et elle me répond: « Non, pourquoi ? J’aime bien les pâtes ! »

Donc voilà, pour l’instant, ma fille a décidé d’arrêter son voyage culinaire à la gare des coquillettes au jambon… ça me désole !

Je me disais que c’était tout de même assez triste et puis j’ai réalisé qu’aujourd’hui sortait Fast and Furious 9, que vendredi sortait sur Switch le remake d’un Zelda sorti sur Wii…

Je joue actuellement à Final Fantasy VII, le remake d’un jeu sorti en 97, et à la fin de l’année, on aura droit à un nouveau James Bond qui précédera un nouveau Marvel qui lui même précédera un nouveau Batman…

Inlassablement, jusqu’à la fin des temps…

Finalement, c’est ma fille qui a raison : C’est bon les pâtes !

En 1997, le monde entier découvre Final Fantasy VII sur la Playstation 1. Délaissant les héros vertueux, les châteaux de princes et princesses, les plaines et vallées, pour un monde fait d’usines polluantes et de personnages névrosés.

Final Fantasy VII avec son groupe de héros charismatiques, ses musiques immédiatement cultes, ses invocations si impressionnantes pour l’époque, et son méchant Sephiroth au charisme inimitable, a marqué l’histoire du jeu vidéo de manière inoubliable.