Mario Kart est encore aujourd’hui le jeu vidéo le plus vendu sur Nintendo Switch, quasiment sans publicité ni remake ou reboot. Une valeur sure que tout joueur doit avoir sous une version ou sous une autre !

Une jeune femme montrant Mario Kart sur son téléphone à Tokyo dans un centre de jeux © AFP / Hitoshi Yamada / NurPhoto

Dans Mario Kart, les concepteurs ont inventé un antidote à la méritocratie : La fucking carapace bleue ! T’as beau être premier, dominer une course tout du long, si un des losers derrière toi choppent une carapace bleue, il peut te l’envoyer sur la tête où que tu sois, tu te plantes dans le décor et au final t’arrives deuxième !

Si le personnage de jeu vidéo Mario, nous a habitué à sauter de plateformes en plateformes pour sauver la princesse Peach de l’infame Bowser depuis des années, on le retrouve aussi depuis presque 30 ans au volant d’un kart !

Ensemble, on va revenir sur l’historique de Mario Kart, son créateur, ses mécaniques de jeu, les différentes versions qui ont émaillé l’histoire du jeu vidéo. On va tenter de comprendre et d’expliquer ce qui fait le succès des Mario Kart, là où tant de jeux de courses peinent à faire l’unanimité.