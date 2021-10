"Squid Game" est la nouvelle série événement sur Netflix. Frédérick Sigrist vous dit ce qu'il en a pensé.

Photo extraite de la série "Squid Game" © NETFLIX/YOUNGKYU PARK

Ce matin, je vous nous emmène à l’étranger. J’ai suivi le conseil d’Anthony Bellanger : “Frédérick, à 6h56, si tu veux être peinard, place des noms étrangers dans des pays que personne ne connaît… ça fait quinze ans que je fais ça, personne ne vérifie !”

Donc aujourd’hui on part en Corée du Sud pour parler d’une série Netflix qui cartonne comme jamais : "Squid Game" (en français, ça se traduit par le "jeu du calamar")

Vous noterez qu’en ce moment Netflix, ils sont très branchés jeu…

"Squid Game", le jeu du calamar…

"Queen’s Gambit", le jeu de la dame…

"Lupin", le jeu d’acteur très mauvais…

"Squid Game" raconte l’histoire de centaine d’hommes et de femmes endettés comme un état français (… c’est Dominique Seux qui repasse sur mes chroniques) qui acceptent de participer à un tournoi basé sur des jeux d’enfants, tel qu’"un deux trois soleil", la marelle ou "Blanquer a dit"… sauf que là le perdant perd la vie.

Le vainqueur gagne trois minutes de la vie de Jeff Bezos, c’est-à-dire 32 millions d’euros.

Des participants qui s’affrontent dans un jeu de télé réalité mortel, c’est pas vraiment nouveau

On pense évidemment au roman / film / manga "Battle royale" qui mettait en scène une classe de terminale obligée de s’entretuer dans un Japon dystopique. Plus récemment, "Hunger Games" ou l’adaptation du manga "Alice in Borderlands" ont utilisé le même principe!

Et on peut même remonter plus loin, "Running man" le roman de Stephen King ou "Le prix du danger" en 1982, ce film d’Yves Boisset avec un Michel Piccoli glaçant !

Bref, l’idée de départ est originale comme un chanteur dépressif dans une playlist France Inter…

Pourtant la série surprend à plein de niveaux

Déjà le casting joue admirablement… Vous voyez la "Casa Del Papel" ? Eh bien rien à voir !

Ensuite je n’ai jamais vécu en Corée du Sud, mais ce que l’on voit des inégalités sociales là-bas dans des films comme "Parasite", "The Host" ou "Squid Game", franchement tu te dis l’Essonne, le RER C… ça va !

Après la série, j’avais envie d’encadrer ma carte de sécurité sociale !

Ce qui change dans cette série, c’est que dès le deuxième épisode, les participants apprennent qu’ils ont le droit, s'ils le désirent, de quitter le jeu par un vote !

Et c’est cela qui fait tout l’intérêt de la série selon moi : dans les séries précédemment citées, les participants étaient toujours contraint de participer par une force militaire extérieure.

Dans "Squid Game", le réalisateur et scénariste Hwang Dong-hyuk montre que dans une démocratie, il n’est pas nécessaire de pointer un fusil vers quelqu’un pour le priver de sa liberté : le capitalisme et l’économie sont largement suffisants !

Après avoir vu des centaines de participants perdre la vie lors de la première épreuve, les survivants ont le choix d’organiser un vote démocratique pour savoir s'ils souhaitent poursuivre le jeu ou non. Si une majorité décide de cesser l’aventure, ils retrouvent leurs dettes et leurs vies misérables, et l’argent ira aux familles des victimes assassinées.

Et de manière surprenante, une majorité de participants choisit de rentrer chez elle dès le deuxième épisode ! On se dit : “Wahou la série va être aussi courte que les ambitions présidentielles d’Eric Piolle !”

Mais dans un réel tellement précaire et difficile, on imagine que le gouvernement sud-coréen vient de réformer l’assurance chômage, ils en viendront à appeler de leurs vœux un retour dans le jeu !

Et c’est là tout le génie de "Squid game" :

montrer que le choix démocratique ne vaut finalement rien face au système de l’endettement bancaire !

En 2021, les vrais discours de gauche ne sont plus dans la bouche des candidats mais dans des séries Netflix… Franchement, je ne sais pas si on doit s’en réjouir.