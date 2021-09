Frederick Sigrist a vu la dernière adaptation du roman de Frank Herbert par Denis Villeneuve.

Timothée Chalamet à l'affiche de "Dune", adaptation cinématographique du roman culte de Frank Herbert

- Frederick, vous nous parlez de la nouvelle adaptation du roman Dune par Denis Villeneuve !

-Oui Mathilde, parce ça y est ! J’ai enfin lu Dune au cinéma !

- Vu.

- Non, lu ! Dune ça se lit ! Je sais bien qu’il est de bon ton de dire qu’on peut aller voir le film sans avoir lu le livre de Frank Herbert, que Denis Villeneuve a su rendre le film abordable pour le grand public, tout ça, tout ça…

Mais bon, aux élections on peut aussi voter sans lire les programmes, mais après faut pas s’étonner si pendant le mandat, il y a des trucs qu’on comprend pas.

Le livre fait plus de 600 pages

Il y a des tonnes de choses à expliquer, tout un univers à poser, des personnages et des cultures à présenter et au bout de 2h35, Denis Villeneuve n'en est même pas à la moitié.

En gros, ce film, c’est comme un jeu de société où au bout de 2h et demi, le gars te dit : Et bah voilà, on vient de finir de lire les règles du jeu, mais il est un peut tard on aura qu’à jouer demain.

- Est-ce qu’au moins, Denis Villeneuve a été respectueux du matériel d’origine ?

- Ah ça il l’a été !

Chers auditeurs, trouvez vous quelqu’un dans la vie qui vous respecte comme Denis Villeneuve respecte le roman Dune. Il l’a tellement respecté que pendant les 2h35 que dure le film, j’ai entendu le roman dire : « C’est bon, détends-toi maintenant Denis, je suis pas ta mère ! »

Le Dune de Denis Villeneuve, on y entre avec des patinettes : il y a un coté Stéphane Bern qui fait visiter le château de la famille Windsor.

« Ne touchez pas, c’est fragile! »

Dans le film, on commence sur Caladan, la planète de la famille de Paul Atreides, le héros du film. C’est Thimotée Chalamet qui joue une sorte de Jésus… mais encore en période d’essai.

Il y a des décors magnifiques immenses… Des bâtiments qui rappellent la Russie Stalinienne ou des espaces culturels en Ile de France… L’espace Youri Gagarine ou la médiathèque Louis Aragon.

C’est très spartiate, il y a super Feng Shui chez eux. Ils ont grandes salles à manger avec des tables de 12 mètres de long mais il y a pas de placard.

Dans le film, il t’explique que Paul Atreides est entrainé physiquement depuis son enfance… Bah tu m’étonnes, tu lui dis de mettre la table, il a déjà fait plus que ses 10 000 pas journaliers.

Et la famille Atreides est envoyée par l’empereur sur Arakis… Arakis c’est Paris plage si Anne Hidalgo est élue présidente. Il y a du sable partout, plus de voiture et tu remplaces les rats des Tuileries par des vers des sables géants.

Ils sont envoyé là bas pour gérer le commerce de l’épice

L’épice c’est un peu comme ça qu’un conspirationniste voit la vaccination : tu captes la 5 G, ça te donne des super pouvoirs, tu deviens fou.

Le truc c’est que ça ne plait pas au baron Harkonnen, un néo libéral qui veut être toujours plus riche, le genre d’entrepreneur qui s’installe à l’étranger, pille les ressources et appauvrit les populations locales… En gros c’est Vincent Bolloré avec un IMC au dessus de 30!

Donc la famille Atreides va chercher à sympathiser avec les natifs d’Arakis: les Fremen qui ne sont rien d’autre que des moudjahidines, des bédouins écolos. Parmi eux, il y a l’actrice Zendaya à qui Denis Villeneuve a fait croire qu’elle tournait une pub pour du parfum.

A chaque fois qu’on la voit, elle marche en tongs au ralenti dans le désert en souriant.

- Bref vous n’avez pas aimé.

- Et bien si, mais je fais partie de ceux qui pensent que Dune est très difficilement adaptable en film. D’autant que le studio Warner est derrière et que je me demande toujours si ce dernier est bien conscient de ce qu’il a produit.

En 2021, se lancer à la conquête du box office avec un film où le méchant est un horrible capitaliste, où une société secrète composée uniquement de femmes manipule l’histoire du monde depuis des millénaires, où les gentils sont des arabes écolos, et où le héros prend du LCD pour avoir des super pouvoirs, tout ça avant de lancer ce que Frank Herbert a appelé le jihad Butlérien sur le reste de l'univers… Moi je dis ça se tente !

Bref si vous voulez savoir à quoi ressemble l’islamo gauchisme, allez voir Dune !