Affiche de la Série "Les Maîtres de l'univers" : Révélation - Saison 1 © FR_tmdb

Musclor, Gijoe, les transformers, Captain Power, Captain Planet, les Gobots, Mask, Bravestar, Blackstar, Silverhawks, les tortues ninja, Big jim, Action man… Ça quand je rentrais dans un magasin de jouets à la fin des années 80, c’étaient toutes les licenses auxquelles j’avais accès.

La majeure partie d’entre elles, c’était des soldats, des cowboys ou des robots guerriers…

Que des trucs que j’offrirais pas à mon fils aujourd’hui de peur d’en faire un masculiniste imperialiste soutenant les lobbys industrialo militaire…

Lui à la place, il a eu une moitié de ballon en bois… à monter soi-même !

Ça, comme le temps passé devant les écrans, ce n’est rien d’autre qu’une des énièmes hypocrisies qui jalonnent ma vie de papa bobo qui lit des articles de décroissance de Pierre Rahbi sur une tablette Apple. Mais c’est pas le sujet…

Le sujet c’est que dernièrement, je suis entré dans un des derniers magasins de jouets qui survivent en France et je suis tombé sur des murs entiers de figurine Pop !

Alors j’ai rien contre les figurines Pop mais ça vent autant de rêve qu’un point Covid par Olivier Véran !

Elles sont où les figurines articulées star des enfants du 21ème siècle, avec leurs véhicules ou leurs montures vendues séparément ! Leurs tenues sous-marine, ou leurs combinaisons spécial grand froid, le méchant avec la tête fluorescente qu’on voit dans le noir ? Elles sont où ?

Et ne me dites pas que c’est parce que les dessins animés d’aujourd’hui ne le méritent pas ! Steven Universe… Avatar… Le Prince dragon… Trollhunters… Gumball…

On a fait tomber le mur de Berlin, saura t-on faire tomber le mur des figurines Pop ?

Si vous avez grandi dans les années 80 ou si votre progéniture était enfant à cette époque-là, vous connaissez forcément Musclor et les maitres de l’univers ! Adam le prince d’Eternia, un bodybuilder blond avec une coupe au bol, qui portait des T-shirt blanc taille S avec un gilet et un slip en fourrure rose…Quand il levait son glaive magique vers le ciel…la symbolique vient juste de m’arriver…Il se transformait en Musclor ! La version bronzée de lui-même ! Dessin animé ou figurine, Musclor de la société Mattel, c’était le blockbuster de notre enfance ! Et pour revenir sur cette icône qui n’a jamais vraiment disparu de nos écrans et de nos magasins de jouet, j’ai avec moi :

Ensemble on va revenir sur la création des figurines des Maitres de l’univers, comment ces jouets vendus avec une mini bd ont abouti à la création d’un des dessins animés américains les plus marquants de cette période ! Comment ce dernier a fait évoluer la censure autour des dessins animés pour enfant ! On parlera bien évidemment du film avec Dolph Lundgren et Courteney Cox, mais aussi de sa série jumelle She-ra, les nouvelles adaptations qui fleurissent en ce moment, bref on va vous expliquer que les maitres de l’univers sont toujours en pleine possession de leurs moyens !

Musclor a eu droit cet été à une nouvelle série sur Netflix, scénarisé par Kevin Smith à qui l’on doit les films Dogma ou Jay et Silent Bob, et en comics, des arcs scénaristiques sur Daredevil et Green Arrow…Et sa version des Maitres de l’univers, il y a des gens qui n’aiment pas !