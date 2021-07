Si aujourd’hui les séries télés ont la cote, et proposent bien souvent un scénario, une réalisation et un jeu d’acteurs et d’actrices plus poussés qu’au cinéma, ça n’a pas toujours été la norme. Pourtant en 1991, Mark Frost et David Lynch, bien en avance sur leur temps, offre au monde Twin Peaks !

Michael Ontkean en Sheriff Harry S. Truman et Kyle MacLachlan en agent spécial Dale Cooper dans la série Twin Peaks en 1990 © Maxppp / LANDOV/CBS

Une série qui, en plus d’influencer des tonnes d’autres séries mondialement connues, comme X-files pour n’en citer qu’une, a posé les bases d’une révolution télévisuelle et narrative dont on sent encore les effets aujourd’hui.

Avec nos invités, on va revenir à la genèse de Twin Peaks.

Comment ce projet est-il né dans l’esprit de Mark Frost et David Lynch ?

Qu’est ce qui en fait une série si singulière dont on parle encore 30 ans plus tard ?

Evidemment, on n’oubliera pas d’évoquer cette musique envoutante et inoubliable d’Angelo Badalamenti !