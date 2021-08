Dans ce dernier épisode de "Blockbusters", nous allons revenir sur la création de cette ovni télévisuel qui a fait la part belle aux égoïstes, à la mauvaise foi et la futilité ! On va parler non seulement de l’écriture de cette série mais aussi de son incroyable casting.

"Seinfeld" : une série sur rien mais rien d’une petite série ! Avec Michael Richards, Julia Louis-Dreyfus, Jerry Seinfeld et Jason Alexander © AFP / Files

Et bien ça y est, c’est le dernier blockbuster de l’été !

Nous sommes en direct du festival Series Mania à Lille dont France Inter est partenaire. En direct et en public ! Ce qui est tout bonnement formidable car ça signifie qu’en tant qu’humoriste, je suis sur scène, pour faire une émission de radio qui parle de série qu’on regarde à la télé !

Ça n’a strictement aucun sens…

On est tous là à se lamenter sur la crise climatique, le Covid, l’Afghanistan… Mais honnêtement si on se donne le temps de faire ça, c’est que tout ne va pas si mal. Ou bien que nous sommes totalement inconscients !

Sur le Titanic, nous on serait pas dans les canots, on serait sur le pont en train de se dire : "ça ferait un bon film, non"?

Cette faculté de prendre le temps de rire de tout, c’est ce qui fait l’Humanité !

C’est d’ailleurs pour ça que pendant longtemps l’Eglise s’est posée la question de savoir si Jésus avait ri ! C’est même le sujet du Nom de la Rose, le roman d’Umberto Eco.

Un Jésus qui balance des vannes entre deux miracles alors qu’il est là pour prendre sur lui le péché des hommes, ça la foutait mal ! Jésus, tu te l’imagines plus en mode Daniel Day Lewis dans Le dernier des Mohicans qu’en Gad Elmaleh...

Moi, je pense qu’il a ri.

Un gars qui passe son temps avec 12 potes, il y a forcément un moment où il a ri !

On est arrivéq hier soir à Lille, avec l’équipe, on est allé se faire un Welsh à la Chicorée, et ben je vais vous dire, on a ri… On a ri alors que chez nous personne sait changer l’eau en vin.

Donc aujourd’hui Lille, à cette grande question : "Peut on rire de tout ?" Je répondrais: "Non, on le doit. Car c’est ce qu’on sait faire, nous les humains !

Seinfeld, une série pour ne parler de rien

À fin des années 1990, alors que la télévision américaine est truffée de sitcoms basés sur des gentilles familles et des morales cucul la praline, apparaît sur les écrans une série drôlissime et cynique qui fait le pari de ne parler de rien ! Son nom ?

Celui de son créateur : Seinfeld !

Jerry Seinfeld un jeune prodige du stand up américain qui, assisté de Larry David, un autre humoriste new-yorkais à la misanthropie géniale, crée une série qui va bouleverser les codes des séries américaines et devenir culte pour nombre de spectateurs du monde entier.

Comment Seinfeld a redéfini les codes de l’humour à un niveau international.

Quels ont été les héritiers de Seinfeld et qu’est ce que cette série représente aujourd’hui ? Bref on va parler d’humour Yada yada yada…

On est ensemble à Lille dans le cadre du festival Séries Mania, un partenariat France Inter pour parler de Seinfeld et quand j’ai cherché une chanson qui évoquait cette série, j’ai trouvé quelque chose qui n’a rien à voir car c’est ainsi que mon cerveau fonctionne !