En cette veille d’Halloween, Frédérick Sigrist se replonge dans le livre culte de Mary Shelley.

Boris Karloff dans Frankenstein © AFP / Aubrey Schenck Prod / Collection ChristopeL

Halloween, cette fête américaine commerciale, qui depuis des années tente de remplacer l’ennui de notre bonne vieille Toussaint…Vous savez ces dimanches longs, mornes et gris où on accompagne Mamie Thérèse au cimetière pour mettre des fleurs fraiches et un coup de jet d’eau sur la tombe de Papi Maurice…Tout ça aujourd’hui est remplacé par le port de costumes débiles de séries Netflix ou des tenues que même des stripteasers n’oseraient pas porter!

Halloween, ce moment où on envoie les enfants quémander des bonbons chez les voisins alors qu’on a passé toute l’année à leur dire de ne pas en accepter des inconnus !

Un moment où chacun joue à se faire peur en mettant des squelettes, des chauves souris ou le charisme de Michel Barnier devant chez soi!

Moi l’année dernière, j’avais mis une vidéo de Greta Thunberg sur le pas de ma porte, en train de parler du réchauffement climatique, et ben je vais vous dire, les mômes ils étaient terrorisés!

Cette année, j’ai mis une photo de Sandrine Rousseau sur une citrouille, avec un écriteau : Les bourses ou la vie ! Ça va faire peur aux petits garçons vu que ça fait déjà peur aux papas !

Non ce matin, j’aimerais vous parler de Frankenstein !

Extrait de Frankenstein, une chanson de Serge Gainsbourg interprétée par France Gall en 1972:

Evidemment, quand on entend Frankenstein, on revoit immédiatement la grande silhouette de Boris Karloff dans le film des studios Universal de 1931 !

Ce grand zombie muet avec des boulons dans le cou…

Boris Karloff en Frankenstein, c’est Jean Lassalle avec de l’eczéma!

Ce film qui est en fait l’adaptation du roman de 1818 de l’autrice Mary Shelley ! Un roman qu’elle a initialement fait paraitre de manière anonyme afin que personne ne sache qu’il avait été écrit par une femme !

Heureusement les temps changent !

Marlene Schiappa, en 2021, elle, elle peut mettre son nom sur ses livres…De toutes façons, personne ne les lit !

Une erreur qui est souvent faite quand on parle de Frankenstein, c’est de penser que c’est le nom du monstre, alors que c’est le nom de son créateur ! La créature créée par le docteur Victor Frankenstein n’a en effet pas de nom !

Et ensuite que cette créature ne parle pas ! Bien au contraire dans le livre de Mary Shelley, elle est douée d’intelligence et parle bien mieux que les Anges de la téléréalité !

Frankenstein, c’est une relecture du mythe de Prométhée qui a volé le feu aux dieux! Le docteur Frankenstein obsédé par l’immortalité, décide de se livrer à une expérience contre nature, en rassemblant des morceaux de différents cadavres pour créer une nouvelle vie !

Le monstre de Frankenstein n’est rien d’autre qu’un assemblage de morceaux du passé pour lutter contre l’angoisse d’un futur incertain !

Mais de la même manière que l’on a donné à la créature le nom de son créateur… car c’est Victor Frankenstein qui a lâché sur le monde ce patchwork du passé en décomposition ! Rapiécé de toutes parts avec des tissus de haine !

Peut être qu’au lieu de tout le temps de parler d’Eric Zemmour, on devrait lui donner le nom de ceux qui lui ont donné une tribune à ces idées d’un autre temps : France 2, Paris Première, CNews, Albin Michel, Ruquier, Bolloré, et surement un peu toutes les chaines de télé et les stations de radio françaises depuis la rentrée.

Le livre de Mary Shelley pose la question : qui est le monstre ? La créature ou le créateur ?

La réponse est les deux.

En cette veille d’Halloween, c’est l’occasion ou jamais de se replonger dans ce formidable classique de la littérature qu’est Frankenstein et de se souvenir que dans le livre… la créature se venge en détruisant tout ce à quoi tient le créateur.