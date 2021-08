En 1966, Stan Lee et Jack Kirby, les principaux architectes du monde Marvel, créent dans les pages des "4 Fantastiques" le premier super-héros noir de leur univers, la Panthère Noire !

L'acteur Chadwick Boseman alias "Black Panther" en plein tournage pour le film réalisé par Ryan Coogler, 2018 © AFP / 7E ART/MARVEL STUDIOS/WALT DISNE / PHOTO12

On retrace aujourd'hui l'histoire de "Black Panther", son évolution au sein de la maison d’édition Marvel qui s’est faite en parallèle de l’histoire des Afro-américains. On parlera des différents scénaristes de "Black Panther", des arcs scénaristiques à ne pas manquer si on veut découvrir le comic book "Black Panther"... On évoquera aussi le succès du film "Black Panther" et ce qu’il a représenté pour Marvel Studio, et on parlera bien évidemment de Chadwick Boseman, de sa disparition si soudaine, mais aussi des polémiques qui ont entouré l’histoire de ce film et de ce personnage...

T’Challa est le monarque d’un royaume imaginaire, le Wakanda : un pays africain qui n’aurait jamais été colonisé et qui jouirait d’une technologie basée sur une ressource naturelle aux propriétés quasi surnaturelles: le vibranium !

T’Challa a le génie d’un Reed Richards des 4 fantastiques, l’agilité et la force d’un Captain America mais contrairement à ses collègues super-héros, il n’est subordonné à aucune puissance occidentale et dispose de la puissance et de la culture de tout un royaume vieux de plusieurs siècles.

Bien sûr, beaucoup diront que c’est un royaume imaginaire mais Asgard aussi, et ça n’empêche pas Thor d’avoir ses fans !

Bien que moins connu que Spider-Man ou Hulk, depuis des années, ce personnage fait le bonheur des lecteurs de comics... dont moi. Mais c’est le film de Ryan Coogler de 2018 et le phénomène qui aura entouré sa sortie, qui auront fait exploser la popularité de ce personnage et de son interprète Chadwick Boseman, récemment décédé.