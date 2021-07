Il y a des artistes d'une génération ! Fin 90's début 2000, le monde fait la connaissance de Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam’s, une tornade d’énergie qui en l’espace de 4 albums, remplit des Zénith, rafle des prix, enchaine des tubes et marque de sa présence l’histoire du rap.

Diam's au Francofolies de La Rochelle en 2010 © AFP / XAVIER LEOTY

Il y a des émissions, on sent qu'on va recevoir des messages !

Par exemple aujourd'hui, une émission sur Diam's dans la France de 2021, les probabilités que la team des "pas contents" soit déjà en train de s'ambiancer tout seul est extrêmement élevées !

Déjà, comme c’est si souvent le cas lorsque l’on enregistre un Blockbusters musical, il y a les âmes charitables qui brunchaient avec Debussy, qui vont m’expliquer que le rap, aussi populaire soit il, n’est pas de la musique !

Ensuite, il y a les vrais puristes du rap, ceinture noire troisième dan de "street cred", ils étaient là à l’enterrement de Tupac, qui vont m’expliquer que Diam’s, c’est pas du rap ! Qu’elle s’est faite rattraper par le système et que je n’ai aucune légitimité pour parler de ce genre de musique en tant que petit babtou fragile qui travaille sur radio boulgour et jus détox !

Il y a les éveillés, les "Louise Michel 2.0" qui vont m’expliquer que le rap véhicule des messages hautement contestables et discriminants !

Et enfin, il y a les patriotes qui vont me menacer de me tondre parce que j’ai fait la promotion d’une artiste qui s’est convertie à l’Islam !

Bref, j’aborde cette émission avec la sérénité d’un épileptique au Futuroscope !

Néanmoins, je ne suis pas fait du bois dont on fait les poltrons!

La peur du quand dira t’on n’aura jamais raison de mon envie de célébrer les grands artistes populaires français!

Céder à l’autocensure jamais!

Ou je ne m’appelle plus Alex Vizorek !

Aujourd'hui dans Blockbusters on va tenter de retracer l’histoire de Diam’s, son parcours, l’évolution de son style, de ses textes à sa musique ! On parlera bien évidemment de son rapport conflictuel à la médiatisation, de sa place dans le milieu très compétitif du rap et de l’héritage qu’elle a laissé derrière elle.

Blockbuster spécial Diam’s, c’est parti!