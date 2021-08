Ensemble, on va retracer le parcours de Michel Sardou, comment celui qui se destinait initialement au théâtre s’est retrouvé un peu par hasard chanteur populaire par excellence. On parlera de ces chansons, de ces collaborations que cela soit au niveau des paroles ou des musiques.

Michel Sardou à l'Olympia en 2013 © Getty / David Wolff - Patrick

C’est très étrange… On a fait des blockbusters sur Asimov, Jules Verne, Lovecraft, Frank Herbert , David Bowie, Gun’s and Roses, Diam’s, Eminem, Quentin Tarantino, Michael Jackson…Autant d’artistes dont le travail, aussi célébré et admirable soit-il, ne doit pas faire oublier qu’à un moment ou à un autre, ils ont tenu des discours ou commis des actes qui ne donnent pas envie de partir en vacances avec eux.

Pourtant, d’après le vieil adage selon lequel il faut séparer l’œuvre de l’artiste, c’est à de très rares exceptions toujours passé crème ! Les gens semblant savoir faire la part des choses sur la vie et la carrière d’un artiste.

Personnellement, je peux écouter des chansons, lire des livres et voir des films d’auteurs qui ne voteront surement jamais comme moi et dont je ne voudrais pas comme voisin.

Pourtant, depuis 3 années, aucun autre blockbuster que celui consacré à Michel Sardou n’a suscité autant de réactions épidermiques !

A entendre ce qu’on me dit depuis mon plus jeune âge sur ce chanteur, j’ai l’impression que le dernier grand marqueur de gauche finalement, c’est détester Sardou !

Tu peux bétonner les forets vosgiennes, refuser des réfugiés afghans et commander ton happy meal chez Deliveroo, tant que tu ne tapes pas des mains sur le lac du Connemara, ça va, t’es de gauche ! Pourtant si un extraterrestre me demandait de lui expliquer la France, je lui ferais écouter du Sardou ! Râleur, grande gueule, souvent arrogant, chauvin, donneur de leçon avec la mauvaise foi qui va avec, latin et sentimental à la fois, mais surtout un amoureux des mots et des envolées lyriques…Franchement si ça, ça nous ressemble pas…

Plus de 100 millions de disques vendus, 5 victoires de la musique, 350 chansons ! Michel Sardou a été l’un des plus grands vendeurs de l’industrie du disque en France ! Des tubes qui ont marqué l’histoire d’un pays ! Des bals populaires au mariage champêtre, que l’on aime ou pas, tout le monde a au moins une fois entendu du Michel Sardou ! Pour revenir sur celui à qui certains vouent un culte et que d’autres détestent,

Des chansons qui lui ont valu très tôt les foudres du pouvoir politique, mais qui ont aussi assis sa notoriété.

On entendra évidemment ce que ses détracteurs lui reprochant mais on donnera aussi la parole à celles et ceux qui l’admirent, et en tant d’années de carrière, ils sont nombreux !

Après un harcèlement de la part de Thomas Croisière qui me fait me poser des questions sur sa santé mentale, on consacre enfin un Blockbuster à Michel Sardou ! Et je me suis dit que vu que ça n’arrivera qu’une fois, autant y aller franco ! Allez on écoute J’accuse !