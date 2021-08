Dans cet épisode de "Blockbusters", on retrace la carrière du groupe Oasis ! On tentera de comprendre comment le milieu social et les traumatismes familiaux ont à la fois façonné le style et les différences entre les frères Gallagher. On les écoutera aussi parce qu'on est quand même la pour ça !

Genèse du groupe Oasis fondé par Noel Gallagher, Andy Bell et Liam Gallagher © AFP / Mike Clarke

Ce n'est pas toujours évident de bien s'entendre avec son frère ou sa sœur... Vous me direz, qu'est-ce que j'y connais, je suis fils unique ! J'ai deux enfants très différents et je vois bien que leur mère et moi sommes finalement leur seul point commun ! En dehors de certains vêtements et certains jouets que l'un récupère de l'autre... Rien ne dit que ces deux-là s'entendraient dans un monde où ils n'auraient pas les mêmes parents !

Donc déjà, si la cohabitation est compliquée, vous imaginez devoir travailler tous les jours avec son frère ou sa sœur ?

Quand on se prend déjà la tête sur le niveau du jus d’orange dans le verre du frangin ou le morceau de gâteau qui est un centimètre plus gros dans l’assiette de la frangine, comment on gère une carrière professionnelle en famille ?

Les Jackson Five, est-ce qu'on mesure bien l'enfer d'avoir à répéter tous les jours des chansons et des chorégraphies avec votre fratrie ? Quel effet ça leur a fait de voir le petit Michael, jeune prodige, tirer si tôt la couverture à lui ? Est-ce que tu es fier ou est-ce que très vite, tu ne peux plus le voir en peinture ? Est-ce que Tito, Jermaine, et Marlon ont fini par enfermer Michael dans un placard pour lui faire payer son statut de chouchou du public ? Est-ce que Joe Jackson, leur tyran de père, les engueulait en leur disant de prendre Michael pour exemple ou est-ce qu’ils étaient tous logés à la même enseigne ? Honnêtement, je n’en sais rien, mais m’est avis que ça n’a pas dû être une partie de plaisir.

Après attention, ça peut aussi le faire de bosser entre frère et sœur ! Les Hanson, vous vous souvenez des Hanson? La chanson "Mmmbop" ! Ce boys band qui a été fait avec tous les blonds qui n'ont pas réussi le casting Kinder. Ils avaient l’air heureux eux... Les frères Young d’ACDC aussi, on ne les sentait pas dépressifs. En France, on a connu les soeurs du groupe Native mais elles ont fini par se séparer.

Et puis il y a les frères Gallagher du groupe Oasis...

Dans la Bible, la première fratrie dont on entend parler, c’est Abel et Caïn... Je vous l’ai bien dit, c’est pas toujours facile de s’entendre avec son frère !

Dans les années 90, la perfide Albion dont le leg au rock international n’est pourtant plus à prouver, administre un nouvel électrochoc à la musique mondiale avec le groupe Oasis, porté par les frères Gallagher, Noel et Liam, deux fortes têtes prolétaires, deux frères passionnés de foot et de musique, comme ça semble si souvent être le cas à Manchester.

Avec leurs mélodies cultes et leur look de mauvais garçon qu’ils sont à la vie comme à la scène, Oasis a marqué la planète entière avec des tubes tels que "Wonderwall" ou "Live Forever".