J’ignore si ça vous a fait ça mais la pandémie m’a changé en tant que spectateur. Par exemple, je ne supporte plus les films où les acteurs se parlent de trop près ! Avant, ça m’évoquait une histoire d’amour naissante, maintenant ça m’évoque une quarantaine, des cas contact à prévenir et du télétravail sur zoom ! Le porno, je ne vous en parle même pas ! Désormais, la seule chose que je veux voir s’introduire dans un trou, c’est un test PCR dans une narine.

Pareil, je n’en peux plus des dystopies ! Je n’en peux plus de voir des survivants marcher avec des barbes de hipsters, avec un vieux matériel de camping Emmaüs sur le dos, dans des villes ravagées par je ne sais quel cataclysme que l’avidité humaine aura provoqué !

Oh la la quel ennui ! Autant il y a quelques années, ça me transportait, j’étais à fond dedans, autant aujourd’hui, je regarde ça avec une incrédulité ! Un athée devant les 10 commandements ! La route ou Walking dead, je n’y crois plus une seconde !

Non, les survivants ne vont pas marcher en groupe dans le même sens ! Il y aura un groupe qui va partir faire de la randonnée, un autre qui va vouloir expliquer que l’invasion de zombies est un complot judéo-maçonnique, un autre qui va expliquer que les zombies ne veulent manger que des humains halals et un gouvernement qui va chercher à nous faire rembourser les dégâts causés par les zombies ! Bref, je n’en peux plus !

Non moi aujourd’hui, j’ai besoin de joie, de bonne humeur... J’ai envie de vivre dans le village des petits poneys ! Avec Twilight Sparkle, AppleJack et les autres... Je veux nager dans une piscine de Haribo !

Et il y a un genre musical qui résiste à l’état du monde en ce moment, un genre qui te fout la patate même quand t’es déjà en pyjama à 18h30 un lundi devant une allocution de Jean Castex... Ce genre c’est la K-pop!

Une musique entraînante qui vous fait battre la mesure... Des chorégraphies millimétrées que je vous déconseille de faire sans échauffement et un entraînement rigoureux ! Un univers coloré et un sens du stylisme qui font des chanteurs et chanteuses le chaînon manquant entre l’humain et le personnage de manga...

La K-pop, la pop coréenne, c’est tout ça et tellement plus ! Bien plus qu’une mode passagère, la K-pop déferle sur le monde depuis une décennie et même une terre confinée n’a pu démentir le succès que certains de ces groupes ont désormais sur le globe !