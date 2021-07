Dans l’histoire de l’humanité, c’est sûrement une des première fois où l'on autorise les adultes à garder aussi longtemps leurs goûts d’enfants !

The Big Bang Theory © CBS

Certains s’en désolent mais à 40 ans, tu peux continuer de jouer à Zelda et Street Fighter, exactement comme quand tu en avais 12 !

Tu peux continuer de sortir de chez toi avec un T-shirt Batman et t’es tranquille, ils les font jusqu’en triple XL !

Etre geek et parent, ça crée quelque chose de particulier !

Quand on rentre dans une pièce de la maison et que l’on tombe sur des tonnes de lego, des figurines Funky Pop ou des bibliothèques pleines de BD, il faut désormais demander à qui c’est !

Les lego c’est à papa, les figurines c’est à maman, les BD c’est au deux et moi, j’ai ce jouet de construction, méthode Steiner, en bois véritable, là bas derrière les consoles de mes parents…

Chez moi à table, avec mon fils, il n’est pas rare que ma compagne nous demande de ne pas parler du manga One Piece pendant le repas tellement on la saoule !

On lit le chapitre de la semaine et ensuite on échafaude des théories, on parle de ce qui nous a plu ou non, ça peut durer des heures !

Dès fois je me demande vraiment si on a fait des enfants ou si on s’est fabriqué des amis!

Et finalement, je me dis que c’est aussi à ça qu’on mesure le degré de confort d’une société, sa capacité à autoriser les adultes, à rester en partie, les enfants qu’ils étaient.