Dans cet épisode, on revient sur l’histoire de la franchise "Uncharted", son évolution et ce qu’elle a représenté dans le succès de la console Playstation. On s’interrogera sur le rapport permanent entre cinéma et jeux vidéo, on parlera du futur film à venir...

Uncharted © Sony

Dans l’histoire du jeu vidéo, vous vous souvenez quand on regardait une bande annonce de jeu ou une cinématique en disant : "Whaou ! On dirait un film..." On n’avait pas l’air bête ?

Parce que déjà, des films, il y en a des mauvais ! Un film n’est pas le mètre étalon de l’excellence narrative ! Il y a peu de temps, j’ai vu "Godzilla contre King Kong"... Il y a des taches de café renversé qui racontent une meilleure histoire que ce film ! En regardant ces jeux vidéos, on aurait pu dire : "Whaou, on dirait un roman !" Ou "Whaou, on dirait une bande dessinée..." Mais non ! Toujours le cinéma nous est apparu comme le but à atteindre, le Graal de l’aboutissement visuel !

Qu’est-ce qu’on était jeunes et naïfs...

Parce que depuis, on va se parler franchement, le jeu vidéo, c’est bien souvent mieux qu’un film !

Déjà parce que le jeu vidéo ne se contente pas de faire de nous des acteurs, mais aussi des monteurs ! Les zones que l’on choisit ou non d’explorer, les détails sur lesquels on choisit de s’arrêter, les dialogues que l’on va zapper ou non... L’immersion est sans équivalence ! La preuve : les adaptations cinématographiques de jeux vidéos, c’est bien souvent la caricature grossière de tout ce qui fait le charme d’un jeu. Alicia Vilkander et Michael Fassbender ont beau se donner beaucoup de mal respectivement dans "Tomb Raider" et "Assassin’s Creed", ça n’a rien à voir avec ce qu’on peut ressentir avec un joypad entre les mains ! Et ne me lancez pas sur "Resident Evil" ou "Monster Hunter" !

Paul W.S Anderson est le Xavier Dupond de Ligonnès des adaptations des jeux vidéos en films ! Je ne comprends pas qu’il soit encore en liberté ! Tout ça pour dire qu’il faut que le monde du jeu vidéo cesse d’avoir ce syndrome de l’imposteur ! Aujourd’hui on peut regarder un bon film et s’exclamer : "Whaou, on dirait un jeu vidéo !"

En 2007, les utilisateurs de Playstation 3 découvrent "Uncharted", un tout nouveau jeu d’action et d’aventure, mais surtout un héros qui fait une entrée fracassante dans le panthéon des personnages de jeux vidéos : Nathan Drake. Aventurier roublard, chasseur de trésor, grimpeur émérite et aussi tueur en série plutôt sympa... Nathan est le fils spirituel d’Indiana Jones et Lara Croft !

Issu des studios Naughty Dog à qui l’on doit également "Last of us" et "Crash Bandicoot", la franchise "Uncharted" n’a eu de cesse de repousser les limites du spectaculaire dans la mise en scène des aventures de son héros. Véritable lettre d’amour au cinéma d’aventure et du divertissement, "Uncharted" est un jeu qui doit tout autant à Spielberg qu’à Michael Bay.