Nouvel épisode et nouvelle heure de musique capillotractée et animée par Mélanie Bauer. Au programme : la thérapie de couple des Blacks Keys, un poème d'Aragon, le dernier Cassius, Rodolphe Burger qui range sa chambre, les larmes de Tyler, The Creator, du rap venu du Canada et même... un homme-cheval !

Pour lutter contre la solitude, Tyler, The Creator, a invité de nombreux·ses artistes sur son dernier album 'IGOR', parmi lesquel·le·s la chanteuse Solange © Getty / Nicholas Hunt

Que faut-il penser de la solitude ? Est-elle, comme on le dit, fertile et féconde ? Les artistes ont-ils et ont-elles besoin de s'isoler pour créer ? Peut-on réellement, quoi qu'il en soit, être seul·e ? (Mélanie Bauer, quant à elle, croit à l'existence d'une vie extra-terrestre, ce qui complexifie, de beaucoup, cette idée d'une solitude possible...)

Il est vrai que l'on apprend à vénérer les artistes solitaires, incompris, enfermés dans leur tour d’argent... ou leur tour-bus doré. Il s'agit bien évidemment des hommes seuls, entendons-nous, pas des femmes, tant il est admis que les femmes seules ne sont que de pauvres filles prédatrices en quête d’enfants ou de mari, ou bien des proies faciles prêtes à tout pour un peu de réconfort. Qu’est-ce qu’une Dalida, face à un Elvis Presley ? Une Janis Joplin face à Michael Jackson ? Rien. L’homme seul, voilà quelque chose de classe. Le taiseux. Le mystérieux. Le tourmenté...

Et pourtant, à part quelques ermites qui ont de plus en plus de mal à trouver des grottes inhabitées, nous ne sommes jamais seul·e·s. De la rencontre naît la création. D'où le petit bonheur et la grande des duos. Un duo demande de la patience et de l’écoute. Alors pourquoi ne pas commencer cette heure de musique avec un duo chic et choc : les Blacks Keys. Et pourquoi ne pas la clore avec un autre duo, chic et belge, celui-ci : Balthazar.

la programmation musicale du jour