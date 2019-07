Blonde Platines, jour 3, c'est parti ! Au sommaire, on retrouve des morceaux, des extraits, des archives et des sons qui interrogent l'organe phonatoire de nos artistes préféré·e·s : des stars du maloya, nos amies les voix de GPS, la culture du clash dans le rap français, Leonard Cohen et même des cours d'orthophonie.

La recette de la variété, c’est une voix très intelligible, "en avant", comme on dit dans le métier. Des textes simples qui se répètent avec des refrains que tout le monde peut chanter. La variété évite la contestation, elle part sur des émotions universelles, comme la mélancolie ou la joie. Mais la voix, elle, est bien plus que cela. La voix, est tout ce que l’on ne dit pas : l’accent, la culture, les émotions plus subtiles de la peur ou du besoin. La voix, c’est aussi le rythme. Le choix de laisser la place à la musique, d'interpréter plus ou moins les mots, la pudeur, c’est ce qui donne à la chanson, voire à la radio, son petit supplément d’âme.

la programmation musicale du jour