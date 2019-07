Pour clore cette semaine estivale de musique, nouvelle ou p(l)atinée, quoi de mieux qu'un "ego boost" ? La vie sait être une chienne ; il faut savoir commencer par s'aimer soi-même. Au programme de cette émission : de l'amour propre, du jus et du milkshake, un monsieur tout nu et tout bronzé et, bien sûr, du chocolat !

'Cuz I Love You', troisième album de Lizzo, est une ode à l'acceptation de soi © Getty / Paras Griffin / Getty Images

Il faut s’aimer soi-même, un peu, beaucoup... mais pas trop. Le dosage de l’amour propre est une subtilité qui peut vous emmener au firmament des pop stars ou bien, à l'inverse, vous isoler complètement des autres, du public et de vos petit·e·s camarades, jusqu’à devenir des monstres d’égocentrisme. Oh la la ! Quelle fièvre ! Il est vrai qu'on en connaît, des melons, dans ces métiers de la musique et du show business.

Sans dire qu'il faut s’aimer à s’en faire péter la panse, il est bon parfois de se souvenir que nous sommes seul·e·s dans notre peau, afin de s'y sentir bien. Être bien dans sa peau, voilà un bien vaste défi, surtout lorsque l'on est une femme et que l’on vit dans le diktat de l’apparence. Notre époque présente à ce titre une ambivalence certaine, puisque rien ne semble changer, si l'on en croit la une des magazines féminins, alors que les artistes, les militant·e·s et les campagnes "body positive", se font de plus en plus bruyant·e·s, à l'instar de la reine Lizzo, qui mérite, sans l'ombre d'un doute, d'ouvrir cette émission.

la programmation musicale du jour