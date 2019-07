Ce n'est pas parce que Blonde Platines est une émission musicale et estivale que l'on ne s'autorise pas à se poser des questions profondes. Au programme de cette heure existentielle, donc : les reportages de vacances du JT, House of Cards en Angleterre, la crise de 1929 au Québec... et toujours beaucoup d'amour !

La chanson en trois parties "Another Brick in The Wall" figure sur l'album 'The Wall' de Pink Floyd, paru en 1979 © Getty / Brian Rasic

Les chansons peuvent-elles changer le monde ? On aime à le penser. Raconteuses d’histoires et d'Histoire, elles prennent le temps à témoin, se font souvent l’écho d’une époque. Mais toutes les chansons, même celles qui qui, a priori, ne sont ni politiques, ni polémiques, ni sociétales, n'auraient-elles pas aussi un pouvoir révolutionnaire ? Après tout, pourquoi pas ? Parce qu’il n’y pas que la politique qui change le monde, il y a aussi l’amour. L’amour, c’est ce qui nous lie et parler de nos amours, c’est créer une connivence, toucher à l’universel. Nous sommes tou·te·s amoureux·ses, mais pas forcément tou·te·s poètes·ses.

la programmation musicale du jour