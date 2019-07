Musique et métaphysique font bon ménage dans ce numéro de Blonde Platines, avec un S à "Platines... sinon, tu peux pas mixer ! L'espace, la science-fiction et nos ami·e·s extraterrestres sont au cœur de l'émission du jour, du moins en partie. Peut-on tisser un lien entre Blade Runner, Blacula et Arno ? Réponse ici.

David Bowie, ici à Los Angeles en 1973, a sorti son titre "Space Oddity" en juillet 1969, à quelques jours des premiers pas d'un humain sur la Lune © Getty / Michael Ochs Archives

Le 20 juillet 2019 sera le jour du cinquantième anniversaire des premiers pas d'un humain sur la Lune. Un petit pas pour l‘Homme, un grand pour les théories du complot. À 3 heures 56, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait le pied sur le sol de la Lune et toute l’humanité était réunie autour de cet exploit. Une explosion d'imaginaires, qui touche tous les arts, nous offre un nouveau terrain de jeu pour imaginer demain.

Une des idées farfelues qui nous vient de l’espace prévoit que certains humains très différents de nous pourraient être en réalité des extraterrestres déguisés. Dans Men in Black, Michael Jackson, serait par exemple, un gars de l’espace. On imagine facilement aussi, Jack White en alien, blafard avec les cheveux ultra noirs, cet air toujours renfrogné et cette étrange passion pour la Guerre de Sécession, il pourrait venir d’une planète qui a beaucoup souffert, marquée par des conflits avec des armes rudimentaires et rythmée de roulements de tambours.

Cette émission dédiée à la vie extraterrestre s'ouvre ainsi avec le groupe de Jack White : The Raconteurs.

