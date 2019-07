Partir un jour, avec ou sans retour, c'est l'occasion, parfois, de se recentrer pour recommencer du bon pied. Le voyage et l'exil sont (presque) au cœur de ce numéro de Blonde Platines. C'est l'été, que vous travailliez ou que vous partiez, Mélanie Bauer vous propose une heure musicale et dépaysante.

En 1998, Manu Chao arrête l'aventure Mano Negra. Le groupe se sépare, "en douceur, par consentement mutuel", et Manu Chao part voyager en Amérique du Sud ; il va vivre en Bolivie, au Brésil, au Mexique, puis à Cuba, et enfin en Espagne. © Getty / Sebastien Dufour / Gamma-Rapho

Ce 10 juillet, cela fait seulement dix jours que la grille d'été 2019 de France Inter. Dix jours seulement, donc, que Blonde Platines a repris sa place quotidienne à 15 heures, en lieu et place d'Affaires sensibles de Fabrice Drouelle, dont les rediffusions sont, jusqu'à la fin du mois d'août, programmées à 20 heures. Et pourtant, en dix jours, Mélanie Bauer et son équipe ont repris leurs habitudes et il semblerait bien que la saison 2018/2019 n'ait jamais eu lieu, que Blonde Platines ne se soit pas arrêté pendant dix mois et que tout ait toujours été ainsi.

Il en va ainsi du changement : il débarque sans prévenir, se pose l'air de rien et s'installe si aisément que l'on peut oublier qu'il s'agit d'un changement.

Parfois, le changement est salvateur et fécond, souvent lorsqu'il prend la forme d'un voyage. Ça parait toujours un peu fou, quand on est bien installé dans sa vie, ces gens qui, du jour au lendemain, partent chercher un sens ou l’aventure ailleurs, sur d’autres continents. Tel fut le cas de Manu Chao, mais aussi de Matthieu Chédid...

la programmation musicale du jour