Pour le dernier épisode de Blonde Platines de la semaine, juste avant le week-end du 14 juillet, avant les défilés et les commémorations, on se demande comment nos artistes préféré·e·s rendent les honneurs à leur patrie. Réponse : pas souvent et pas très bien. Une heure de musique garantie sans Michel Sardou.

En 1964, France Gall chantait "Laisse tomber les filles". En 1965, elle pose avec un caniche. Coïncidence ? © Getty / Patrice Picot / Gamma-Rapho

Et voilà ! Le week-end du 14 juillet nous tend les bras, avec son défilé qui fait envie à Donald Trump, sa déclaration militaire d’amour à notre pays, ses avions et ses drapeaux... Autant de symboles, d’ordre et de puissance, qui hérissent les grands mouvements musicaux de la jeunesse. De tous temps, le jeune s’est révolté contre ces démonstrations de force, tantôt fasciné, tantôt écœuré. Et c'est encore le cas aujourd'hui. En Angleterre, en 2013, à la mort de Margaret Thatcher, le groupe Fat White Family peint une banderole avec les mots « The bitch is dead! », « La salope est morte ». Violent, et pourtant… rien de nouveau : le rock anglais s’est construit en réaction à l’Angleterre thatchérienne.

Et qu'en est-il des artistes programmé·e·s dans cette nouvelle heure de musique sur France Inter ? Font-ils et font-elles vibrer leur corde patriotique aussi bien que celles de leurs instruments ?

