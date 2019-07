Blonde Platines continue inexorablement son chemin sur la grille d'été de France Inter. De plus en plus de nos camarades, ami·e·s et collègues prennent la route des vacances. Il s'agit maintenant d'accompagner cette évasion, tout en douceur et en musique. Mettons de côté les inquiétudes ; l'été est là, pour de vrai.

Hubert Lenoir, jeune prodige venu du Québec, signe un album-concept intitulé 'Darlène' © Noémie Doyon

Cette deuxième quinzaine du mois de juillet marque un tournant et annonce une période sympathique de l’été : de plus en plus de personnes sont en vacances, les villes se vident et le pas des urbain·e·s se ralentit. Le 16 juillet, on est cool, on déstresse aussi, on laisse la trottinette sur le bitume et on voyage tranquillement en musique sans se poser trop de questions. On est peut-être un peu engourdi·e·s pour commencer cette heure de musique, comme un lendemain de fête, un jour de pleine lune. Quand le cerveau bourdonne. Aussi, Blonde Platines s'ouvre ce mardi avec le groupe belge Balthazar qui revient, lui, avec la fièvre ; Fever est le titre de leur nouvel album, un doux tremblement pour commencer notre road-movie de l’après-midi

la programmation musicale du jour