Jonathan Clegg, dit Johnny Clegg, chanteur et musicien sud-africain, est mort ce 16 juillet 2019 à l'âge de 66 ans. Bien que Blonde Platines ne soit pas tellement une émission de patrimoine, il convient de lui rendre hommage et de placer cette heure de musique sous le signe de l'Amour universel.

Johnny Clegg est mort. Ne laissons pas le chagrin prendre toute la place et gardons en mémoire les messages que cet ami de Nelson Mandela a passé sa vie à transmettre. Ils tiennent en deux mots : Amour universel, avec un grand A, celui qui rend le monde meilleur. Mais le monde, c’est aussi toutes ces petites amours avec des petits a… Ah, l'amour... C’est compliqué, l’amour. Chantées de mille façons, les difficultés de couple, si banales dans la vraie vie, deviennent des concentrés d’émotion dans les chansons. Il y a le classique de la femme forte qui clame son indépendance en hurlant « je te survivrais ! », celle qui supplie pour que son homme revienne, et puis, il y a le séducteur mielleux, prédateur un peu kitsch du cœur des filles... Et, bien sûr, il y a les losers.

Tous ces personnages charmants se retrouvent quelque part dans cette heure de musique dédiée à l'amour et aux amours.

la programmation musicale du jour