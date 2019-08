Une nouvelle heure pour écouter la playlist d’Inter, les golds et les récurrents, avec aujourd'hui une foule d'artistes, SBTRKT, Loud, Roméo Elvis, Rosalia, Grace Jones, Stevie Wonder...

The Cure, juillet 1987 © Getty / Icon and Image / Contributeur

"L'audace, l'humour, une aptitude à mettre en cause les médiocres postulats de la vie ordinaire et un amour de l'acte gratuit. Quelle est la définition de l'acte poétique? Il doit être beau, esthétique et se passer de toute justification. Il peut véhiculer une certaine violence. L'acte poétique est un rappel à la réalité: il faut faire face à sa mort, à l'imprévu, à notre ombre, aux vers grouillants en nous. Cette vie que nous voudrions raisonnable est en réalité folle, choquante, merveilleuse et cruelle. Notre comportement que nous prétendons logique et conscient est en fait irrationnel, fou, contradictoire. Si nous regardions lucidement notre réalité, nous constaterions qu'elle est poétique, illogique, exubérante. A l'époque, j'étais sans aucun doute immature, un jeune écervelé insolent. Cette période ne m'en a pas moins enseigné à percevoir la folle créativité de l'existence et à ne pas m'identifier aux limites dans lesquelles la plupart des gens s'enferment jusqu'à en crever."

Programmation musicale