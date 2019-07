Dans un épisode antérieur de Blonde Platines, Mélanie Bauer se demandait comment naissait la musique. Les éléments de réponse étant hélas lacunaires, il convient d'approfondir cette question en s'attardant sur une hypothèse : pour créer, il faut savoir se mettre en danger, accepter d'échouer, embrasser sa fragilité.

'La Fragilité', nouvel album de Dominique A, a paru en octobre 2018 sur le label Cinq7 © Getty / David Wolff-Patrick / WireImage

C’est en échouant à copier les autres que l’on trouve sa propre voie. La création est souvent faite d’accident(s). C’est ainsi la fragilité qui est au cœur de cette heure de musique capillotractée. Et c'est d'ailleurs La Fragilité qui en est l'incipit, puisque c'est le titre du dernier album en date de Dominique A, dont est extraite la première des chansons du jour.

On imagine facilement le jeune Dominique A dans sa chambre d’adolescent, à Nantes, jouer et rejouer des chansons folk, jusqu’à trouver peu à peu son timbre de voix. Pour son treizième album, La Fragilité, à 50 ans, il raconte être allé chercher sa vieille guitare acoustique, achetée l'époque de l’écriture de son disque, La Mémoire neuve en 1995, retourné à ses racines, l’époque des accidents. En 1995, il a 24 ans et c’est un moment dans l’histoire de la musique où les ordinateurs ne sont pas encore rois, gommant à tout va les imperfections... une époque où l’analogique rend simplement compte du vivant. La fragilité, c’est donc cela qui relie les hommes, leurs doutes, leurs imperfections. Des instruments acoustiques, enregistrés chez lui sur une console huit pistes. Ce nouveau disque, c’est la poésie de l’intime, la contemplation du temps qui s’efface, des héros qui périssent. « La beauté n’existe que si elle est éphémère », dit-il. Comme Blonde Platines. Éphémère.

la programmation musicale du jour