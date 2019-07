Le futur est terrifiant : robots et algorithmes ne prendraient-ils pas le dessus sur notre libre-arbitre ? Les DJ et les artistes sont remplacé·e·s par des playlists aléatoires et des hologrammes. Tout se perd, ma bonne dame. Heureusement, cette heure de musique sur France Inter résiste et prouve qu'elle existe.

L'Anglaise Simbi Ajikawo, plus connue sous le nom de Little Simz, a publié son troisième album 'GREY Area' en mars 2019 © Getty / Mark Metcalfe

Cet été, comme le précédent, le rendez-vous musical de la mi-journée sur France Inter s'intitule Blonde Platines, avec un S à « platines », sinon on ne pourrait pas mixer... Toutefois, si l'on en croit le magazine Tsugi, il se pourrait qu'il n'y ait bientôt même plus de platines du tout : une start-up serait en train de réfléchir à une application qui permettrait aux danseur·se·s dans les clubs de choisir eux-mêmes ou elles-mêmes leur musique. On pourrait en effet, imaginer dans le futur un robot qui recevrait des requêtes de chansons via les téléphones et les enchaîneraient les unes après les autres, comme un juke-box amélioré. Chacun·e pourrait alors écouter son titre préféré. Fini le bon vieux temps des DJs. C’est étonnant, ce besoin de vouloir toujours tout contrôler, de se refuser à la surprise, au savoir-faire des autres…

Par chance, nous n'y sommes pas encore et ce mercredi, de nouveau, c'est Mélanie Bauer qui impose sa loi sur France Inter.

la programmation musicale du jour