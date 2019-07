Blonde Platines n'a pas peur d'enfoncer quelques portes ouvertes et peut sans frissonner dire que "les temps changent". Mais, cette heure de musique quotidienne n'étant pas métaphysique pour rien, il convient de se demander si, réellement, les temps changent bel et bien. Tout n'est-il pas histoire de recommencement ?

Marc Cerrone est considéré comme l'un des piliers de la musique disco en France et dans le monde © Getty / Pierre Perrin / Gamma-Rapho

Si certaines et certains déplorent une civilisation et une société qui n'en finissent pas de vieillir, si l'on a parfois envie de se dire que le cours des événements avance dans une seule direction, si quelques optimistes croient qu'il existe quelque chose que l'on peut appeler « progrès », si l'on a souvent envie d'aimer « plus qu'hier et moins que demain », force est de constater que tout cela est bien faux. Dans la musique comme dans la mode et, hélas dans les sentiments amoureux, le cours des choses n'est pas une autoroute en ligne droite. Faite de circonvolutions, de retours en arrière, d'emprunts au passé et de sauts gigantesques vers l'avant, la vie, cette petite blagueuse, est loin d'être un long fleuve tranquille. Aussi, à force de faire du neuf avec du vieux, peut-on légitimement se demander si le vieux monde n'est pas devant nous...

