Vingtième épisode de Blonde Platines saison 2019 : à mi-parcours, après avoir bravé la canicule et la moitié de la grille d'été de France Inter, il est temps de se poser pour savourer quelques plaisirs simples. Dans cette heure de musique, il est peut-être beaucoup question de drogues, mais chacun voit midi à sa porte.

« Tu veux un cachou ? — Non, merci, je ne suis pas très drogues ». Le couple The Limiñanas dispense son psych-rock yéyé depuis une dizaine d'années © A. Crane

La canicule est passée et nous allons enfin pouvoir retrouver un peu de fraîcheur. Le programme est donc plus simple qu'à l'accoutumée, pour une fois, pour une heure, sur France Inter : il s'agit simplement... de respirer. Et si l'on a peur de s'ennuyer, disons-nous bien qu'il sera possible, par ce moyen, de voyager, avec du rock, des pirates, du tropicalisme et des histoires de champignons qui changent le monde ! Il sera question de patrimoine et de collaborations atypiques, à l'instar de celle qui ouvre cette émission : le duo composé de Karen O, chanteuse des Yeah Yeah Yeahs, et du producteur Danger Mouse.

la programmation musicale du jour