Une nouvelle heure de musique pour ce dernier lundi de juillet. Le temps est doux pour Mélanie Bauer qui se propose de nous embarquer avec elle sur les rivages du rock psychédélique et de s'échouer en douceur sur quelques notes de jazz...

Chucho Valdes au Blue Note à New York en 2017 © Getty / Jack Vartoogian

Ce lundi d'été on s'immerge tout à fait dans des titres aux accents volontairement contrastés, du rock psychédélique au rap en passant par des sonorités orientales, Blondes Platines - avec un S à platines sinon on ne peut pas mixer - se lance dans une nouvelle semaine d’aventure musicale, composée en partie de la playlist de France Inter, d'une poignée de souvenirs d'hier, et de quelques nouveautés qui transcenderont demain. Au programme et pêle-mêle, des envolées pop, un hymne au skateboard et à l'Algérie, une exploration électronique des musiques orientales, une trompette légère, un rap francophone et singulier....

La programmation musicale du jour