Son dixième roman,"Personne n’a peur des gens qui sourient", paraitra mercredi prochain aux éditions Flammarion. La cavale inquiète et suspecte d’une mère de famille et de ses deux filles. Suspense, fantômes et retournements de situation. Véronique Ovaldé est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Dans Personne n'a peur des gens qui sourient, elle renoue avec son sujet de prédilection, la transmission mère fille, à travers le portrait singulier d'une femme en cavale et qui se réfugie dans une maison de famille isolée, au bord d'un lac en Alsace.

On parle de la précarité des auteurs, de Marguerite Duras, de l'amour de la littérature et aussi de personnages et de choses invisibles, avec Véronique Ovaldé, invitée de Boomerang.

Extraits de l'émission

On a un beau statut symbolique en France mais ça ne fait pas manger vos enfants ! Notre public ne sait pas que sur un livre de poche à 7 euros, l'auteur aura 30 centimes. Je dis des gros mots en parlant chiffre mais c'est aussi important...

Quand on écrit, c'est traverser les ténèbres, marcher les yeux fermés. La solitude en fait partie, le soliloque permanent vous habite, vous envahit, vous encombre aussi.

J'ai été élevée dans la peur de ce qui était étranger, du futur... La défiance est une sorte de peur qui serait dans l'hostilité. C'est l'inverse du doute méthodique. Il vaut mieux être trahi que de ne plus avoir confiance, c'est une mantra.

J'avais très peur des gens, j'ai décidé de ne plus avoir peur.

Je faisais partie de ces enfants un peu mélancoliques qui ne sont pas très à l'aise avec le reste du monde. On disait que j'étais sensible, comme un handicap. On pourrait faire l'éloge de l'ennui, c'est là que commence notre imagination.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Véronique Ovaldé a écrit un texte inédit sur la littérature. Extrait : "Je voudrais parler de cette grosse bête dont on nous dit si souvent qu’elle est presque morte. La littérature."

Programmation musicale

The Beatles – _"She’s leaving home_"

Cléa Vincent – "Nuits sans sommeil"