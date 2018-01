Il est l’un de nos plus grands pianistes et vient de rendre hommage à Barbara. Il lui dédie un album, sur lequel il réunit certaines des plus belles voix de la chanson française – de Dominique A, à Vanessa Paradis en passant par Camélia Jordana ou Jane Birkin. Alexandre Tharaud est l'invité d'Augustin Trapenard.

Pour bien commencer l'année, rien de tel qu'une petite partie de Tharaud accompagnée de quelques notes de Barbara ! Du bout des doigts, du bout des lèvres et même du bout du coeur, Alexandre Tharaud nous dit sa passion pour une grande dame de la chanson française.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Alexandre Tharaud a choisi de nous interpréter un morceau de Barbara.

Programmation musicale

Camélia Jordana, Septembre