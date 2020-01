En novembre 2018, Augustin Trapenard recevait une immense photographe ! Devant son objectif ont défilé les plus grands de ce monde - des hommes et femmes politiques, aux stars de cinéma en passant par d'influentes personnalités, presque tous y sont passés ! Annie Leibovitz était invitée dans Boomerang.

Annie Leibovitz, photographe américaine © AFP / Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

À l'occasion de la parution, en France, de son livre, Annie Leibovitz au travail (éditions Phaïdon), elle revenait sur son parcours étonnant, celui qui a fait d'elle l'une des plus grandes photographes de son temps. On parlait regards, pouvoir, sourires et Etats Unis avec Annie Leibovitz, invitée d'Augustin Trapenard.

La traduction simultanée est assurée par Eve Dayre.

Programmation musicale

Aretha Franklin - Don't play that song

Alain Souchon - Presque