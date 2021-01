En cette période de fêtes, Boomerang vous propose de redécouvrir certaines de ses plus belles rencontres. Aujourd'hui, pour bien commencer l'année, la comédienne Delphine Seyrig, invitée d'Augustin Trapenard en mars dernier.

Chez Alain Resnais, François Truffaut, Luis Bunuel, William Klein, mais aussi Marguerite Duras, Chantal Akerman ou encore Ulrike Ottinger, elle s'est illustrée comme l'une des plus grandes actrices de son temps. Mais c'est aussi par son engagement féministe et ses prises de position, qu'elle a marqué son époque.

Pour cette émission particulière, l'équipe de Boomerang s'était plongée dans les mots de Delphine Seyrig, tantôt recueillis et compilés par Jacques Chancel, Anne Sinclair, Claude Lanzmann, Pierre Dumayet, Carole Roussopoulos, Calisto McNulty ou encore Mady Tran.

