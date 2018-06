Pianiste, chanteur et performer, il est le plus pop des artistes classiques, et explore, autant qu'il les bouscule, tous les genres musicaux. Il a choisi Boomerang pour faire une annonce très spéciale...Chilly Gonzales et le piano du studio 621 sont les invités d'Augustin Trapenard.

Chilly Gonzales en mars 2018 à Cologne © AFP / Horst Galuschka / DPA

À travers ses Master Class et la création, dernièrement, de son "Gonzervatory" éphémère, il a prouvé son intérêt pour la transmission. Installé au piano du studio 621, il nous aide à décomposer nos classiques avec humour et virtuosité.

