Elle est l’une des sopranos les plus flamboyantes, surprenantes et éclectiques de sa génération. Tantôt ingénue, tantôt excentrique, c’est en amoureuse qu’on la retrouvera à partir du 22 mai au Théâtre des Champs Elysées, dans le rôle d’Eurydice. Patricia Petibon est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Patricia Petibon © AFP

Orfeo Ed Euridice

Lorsqu’il reprend plus d’un siècle et demi après Monteverdi le sujet de la fable de l’Orfeo, Gluck s’engage en même temps dans un renouveau des codes de l’opéra jusqu’alors en vigueur. Il décide de se concentrer sur l’action dramatique, sa force, sa cohérence et sa richesse, qui à ses yeux se doivent d’être en parfaite harmonie avec l’écriture musicale. De cette réflexion surgit un ouvrage novateur qui, par l’incroyable richesse des ballets et des chœurs notamment, rayonne d’une beauté lumineuse tout en « réformant » les formes du passé.

Le canadien Robert Carsen a mis en scène l’œuvre il y a une dizaine d’année pour l’Opéra de Chicago. Il y traduisait déjà par son dispositif hors de toutes références temporelles toute l’universalité de l’ouvrage et donnait une place de choix à la musique et au chant. Il a aujourd’hui décidé de remettre l’ouvrage sur le métier, mais gageons que cette version parisiennes conservera son aspiration première. Si le sujet est issu de l’un des plus beaux mythes, l’intrigue se resserre sur le couple formé par Orfeo et Euridice au travers de leurs airs qui requièrent une sensibilité et une virtuosité sans faille. De nouveau réunis après leur Alcina aixoise, Philippe Jaroussky et Patricia Petibon ont sans conteste la grâce et la poésie pour servir à merveille cette impressionnante et douloureuse descente aux Enfers. Les virtuoses d'I Barocchisti et l'élégante baguette de Diego Fasolis seront à leurs côtés pour les accompagner et servir avec tout le talent qu'on leur connait désormais ce voyage universel où se conjuguent l'amour et la mort.

Retrouvez toutes les informations sur Orfeo Ed Euridice sur le site du Théâtre des Champs Elysées.

Programmation musicale

Marie-Flore, Braquage

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Patricia Petibon a choisi de nous chanter un air brésilien. Elle a également souhaité entendre The Ballad of Pat & Robin, un morceau composé par Didier Lockwood.