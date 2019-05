Il est l’un des plus grands compositeurs et producteurs de ces cinquante dernières années. On lui doit "Love to love you" ou encore de "Hot Stuff" de Donna Summer, mais aussi la BO de "FlashDance", ou encore "Call me" de Blondie. Giorgio Moroder est l'invité d'Augustin Trapenard.

Sa collaboration avec Donna Summer a fait de lui l'artiste qui a révolutionné le son de son époque !

Comment cet homme, né dans un petite ville italienne au début des années 1940, est-il parvenu à se hisser au sommet des charts du monde entier ?

Il sera en concert le 22 mai prochain au Grand Rex

On parle de sons, de claviers, de danse, des Daft Punk, de Laurent Garnier et de la musique de demain, avec Giorgio Moroder, invité de Boomerang.

Programmation musicale

Donna Summer – Love to love you baby