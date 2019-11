Pianiste, chef d’orchestre, co-fondateur du Western Divan Orchestra, il est considéré comme un symbole du combat pour la paix. Il y a presque trente ans, trois jours après la chute du mur du Berlin, il dirigeait l’orchestre philharmonique pour un concert historique. Daniel Barenboim est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le chef d'orchestre Daniel Barenboim © AFP / Florencia Martin / DPA / dpa Picture-Alliance

Né en Argentine, il a voyagé et vécu dans le monde entier

Musicien prodige, chef d'orchestre acclamé, il a fait de la musique un instrument de paix.

Amoureux de Beethoven, il propose, actuellement à la Philharmonie, un intégral de ses sonates pour piano. Le 2 et 3 novembre, toujours à la Philharmonie, il dirigera le Staatskappele Berlin, pour un intégral de Symphonies de Brahms.

Retrouvez la liste complète des concerts de Daniel Barenboim en cliquant ici.

On parle de la chute du mur de Berlin, de Beethoven, de la Symphonie n°3 de Brahms et de curiosité avec Daniel Barenboim, invité de Boomerang.

Extraits de l'émission

"Au sein du West Eastern Divan, la première clarinette est un Palestinien. Quand il a un solo, tout le monde, même les Israéliens, veut qu'il réussissent. Un orchestre est une communauté où les individus ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités"

"C'est un cadeau d'être musicien. Chaque fois que l'on joue, on apprend quelque chose. Le son est éphémère et on recommence toujours de zéro"

"On oublie la force du silence. Celui de la première note et celui à un certain moment de l'oeuvre"

"La musique n'est pas seulement une technique mathématique. Elle est poétique, physique, profondément humaine"

"Il faut vivre la beauté quotidiennement, la vivre comme quelque chose qui vous fait bouger émotionnellement et intellectuellement"

"Apprendre à marquer le temps se fait en une heure. Etre chef d'orchestre, c'est plus que ça, c'est comprendre plusieurs langues, celle du hautbois, des violons, des timbales ..."

Programmation musicale

