Clarinettiste et compositeur, depuis une cinquantaine d’années, il louvoie librement entre répertoire classique, chanson, musique de films et free jazz, dont il a été l'un des plus grands ambassadeurs en France. Michel Portal est l'invité d'Augustin Trapenard.

Michel Portal en concert en 2011 au Pomigliano Jazz Festival © Getty / Marco Cantile/LightRocket

Clarinettiste et compositeur, trois fois distingués aux César pour ses musiques de films, notamment, il vient de fêter ses 85 printemps en musique, avec un nouveau disque, _MP85_. Pour l'occasion, accompagné du pianiste Bojan Z, il est venu faire nous faire découvir les morceaux de son nouveau disque, et rendre hommage au bandonéoniste Astor Piazzola. On parle de souffle, d'improvisation, de frontières et de Barbara, avec Michel Portal, dans Boomerang.

Extraits de l'émission

"Je suis guidé par mon souffle, quand je joue. Et le souffle des autres est, je trouve, très reconnaissable. Certains musiciens sont identifiables à leur souffle tout à fait particulier"

"Ce qui m'a plu dans la clarinette, c'est sa fluidité, et toutes les couleurs qu'elle permet. Mais c'est aussi un son très fragile, qu'il faut bien connaître"

"Enfant, jouer de la musique me permettait de m'échapper. J'ai toujours eu envie de PARTIR, c'était un mot qui revenait beaucoup chez moi. Et la musique est une sorte de voyage permanent : on s'en va partout"

Programmation musicale

Michel Portal - African Wind

Michel Portal - Mino Miro