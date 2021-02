Sa voix si profonde continue de résonner dans nos têtes et dans nos cœurs. Adoubée par Ray Charles, complice des Eddy, Sylvie, Johnny et tutti quanti, reine du Gospel et Disco Queen, cette année est celle de son demi-siècle de scène. Nicoletta est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse Nicoletta en janvier 2020 © Getty / Foc Kan/WireImage

Elle a chanté la musique, le soleil, l'amour, les volets clos et le voyage. Petite savoyarde née à la fin de la guerre, elle a consacré sa vie à la scène et à la chanson. Elle se raconte en images et en mots dans Soul Sister. On parle de blues, de voix, de choeur et de corps. Nicoletta est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Nicoletta a choisi de reprendre Göttingen de Barbara, accompagnée par Claudia Meyer.

Programmation musicale

NICOLETTA - La musique