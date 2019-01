Après le triomphe, sur les planches, de "Edmond", sa pièce sur la naissance du chef d’œuvre de Rostand, il part à la conquête des salles obscures avec un film plein de verve, de rythme et de lyrisme qui sortira la 9 janvier prochain. Alexis Michalik est l'invité d'Augustin Trapenard.

Alexis Michalik, comédien, auteur de pièces de théâtre et metteur en scène franco-britannique, recevant un Molière en 2014 © Getty

Edmond est un projet que Alexis Michalik porte depuis plus de quinze ans. Le premier déclic s’est produit en 1999 lorsqu'il a vu au cinéma Shakespeare In Love dans lequel Joe Madden, en se basant sur des faits réels, raconte comment, grâce à une jolie muse, le jeune Shakespeare, alors criblé de dettes, retrouve l’inspiration et écrit son plus grand chef-d’oeuvre, Roméo et Juliette.

Alors, ce matin, du panache, beaucoup de rythme et des images animées, avec Alexis Michalik !

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Alexis Michalik a choisi de lire un extrait d'un texte de Davide Enia, "La loi de la mer".

